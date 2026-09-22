Мэр Днепра Борис Филатов купил дом и землю возле румынской границы

Мэр Днепра существенно изменил географию своих имущественных интересов, инвестировав средства в приобретение недвижимости на территории Западной Украины. Соответствующие изменения в имущественном состоянии должностного лица зафиксированы в его официальной финансовой отчетности.

Борис Филатов, мэр Днепра

Согласно обнародованным документам на сайте НАПК , приобретенное имущество содержит как жилую площадь, так и немалый земельный надел в селе Долишний Шепот Берегометской территориальной громады Вижницкого района на Буковине.

Объектом первого соглашения стал жилой дом общей площадью 27,2 квадратных метров, стоимость которого оценена в 400 тысяч гривен. Одновременно мэр получил право собственности на земельный участок площадью 1400 квадратных метров. За этот надел в Карпатах было уплачено 470 тысяч гривен, а продавцом имущества указан гражданин Украины Валерий Молочко.

Новые владения Бориса Филатова расположены в живописном селе Долишний Шепот, который географически лежит примерно в семи километрах от линии границы с Румынией, что делает его привлекательным рекреационным и туристическим пунктом.

Примечательно, что эта инвестиция произошла на фоне закрытия другого — более экзотичного финансового проекта городского головы. Годами ранее он планировал стать первым украинским космическим туристом.

Известно, что ранее в этом году Борису Филатову вернули 7,66 миллиона гривен капитала из-за границы, длительное время находившегося на счетах американской компании. Речь идет о деньгах за билет на суборбитальный полет в космос на корабле компании Virgin Galactic, который мэр задекларировал еще много лет назад, но в конце концов вернул обратно в семейный бюджет.

Напомним, портал "Комментарии" писал о полной декларации Филатова и на чем "зарабатывают" в Днепре.