Каникулы в Днепре: Департамент гуманитарной политики обнародовал официальные даты отдыха школьников

Управление общего среднего образования Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета предоставило официальные разъяснения по организации осеннего отдыха для учащихся местных школ в 2026/2027 учебном году.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Соответствующий документ ведомство подготовило в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".

"Осенние каникулы запланировано провести в сроке: 31.10.2026 — 08.11.2026", — сообщила начальница управления Елена Яковенко.

Чиновница подробно разъяснила, как именно формируется график обучения и отдыха в областном центре. Согласно профильному законодательству, "структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учебного заведения". Педсоветы утверждают эти решения самостоятельно в пределах времени, установленного программой, учитывая возрастные, физические и интеллектуальные особенности учащихся.





Чтобы обеспечить надлежащую работу городских школ и установить четкую коммуникацию, в Днепре применяют общий подход. Профильное руководство отметило, что после коллективного обсуждения "в городе внедряется единая структура учебного года, в том числе сроков проведения каникул". Несмотря на общие временные рамки, отдельные учебные заведения все же имеют определенную свободу и могут определять собственную структуру, учитывая особенности своей специализации.

Особое внимание в документе уделили вероятным изменениям в графиках из-за военных вызовов. Руководство образования подчеркнуло, что из-за постоянного стремления врага уничтожить отечественную критическую инфраструктуру школы вынуждены оперативно подстраиваться под ситуацию.

"В условиях действия правового режима военного положения в Украине, последствий действий страны-агрессора, пытающейся разрушить критическую инфраструктуру и энергосистему Украины, учебные заведения вынуждены гибко реагировать на ситуацию с безопасностью и дефицит энергоносителей", — резюмировала Елена Яковенко.

Они обязаны учитывать возможное уменьшение светового дня и перебои со светом, поскольку такие факторы существенно усложняют проведение полноценных занятий.

Напомним, портал "Комментарии" писал, когда каникулы начнутся в школах Киева и Одессы .