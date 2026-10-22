Днепр под комбинированным ударом: оккупанты массированно атакуют город КАБами, ракетами и реактивными БпЛА

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Недилько Ксения
Днепр оказался под массированным и скоординированным воздушным ударом российских оккупационных войск. Захватчики применили против областного центра широкий спектр вооружения, устроив сложную комбинированную атаку с помощью управляемых авиационных бомб (КАБов), ракет типа "Бандероль" и скоростных реактивных беспилотников.
Иллюстративное фото
В разных районах города гремят мощные взрывы. Местные жители массово сообщают о характерных звуках полета вражеских воздушных средств и активной работе подразделений противовоздушной обороны.
Напряженное воздушное сражение над городом и областью все еще продолжается.
Жителей города просят строго соблюдать правила информационной безопасности: не публиковать фото или видео работы противовоздушной обороны и не снимать места возможных попаданий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.
Никаких официальных комментариев от представителей Днепропетровской областной военной администрации или руководства городского совета по поводу точных локаций разрушений и наличия пострадавших в настоящее время не поступало. Вся подробная информация ожидается от военного командования уже после окончательного отбоя воздушной тревоги.
Информация обновляется.