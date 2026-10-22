Днепр под комбинированным ударом: оккупанты массированно атакуют город КАБами, ракетами и реактивными БпЛА

Днепр оказался под массированным и скоординированным воздушным ударом российских оккупационных войск. Захватчики применили против областного центра широкий спектр вооружения, устроив сложную комбинированную атаку с помощью управляемых авиационных бомб (КАБов), ракет типа "Бандероль" и скоростных реактивных беспилотников.

Иллюстративное фото

В разных районах города гремят мощные взрывы. Местные жители массово сообщают о характерных звуках полета вражеских воздушных средств и активной работе подразделений противовоздушной обороны.

Напряженное воздушное сражение над городом и областью все еще продолжается.

"В настоящее время в пределах города уже зафиксированы первые прилеты и попадания вражеского вооружения, — сообщают мониторинговые каналы, отслеживая оперативную обстановку в режиме реального времени. — Российская воздушная атака продолжается, новые угрозы продолжают подлетать, поэтому призываем всех без исключения днепрян немедленно пройти к безопасным местам".

Жителей города просят строго соблюдать правила информационной безопасности: не публиковать фото или видео работы противовоздушной обороны и не снимать места возможных попаданий, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Никаких официальных комментариев от представителей Днепропетровской областной военной администрации или руководства городского совета по поводу точных локаций разрушений и наличия пострадавших в настоящее время не поступало. Вся подробная информация ожидается от военного командования уже после окончательного отбоя воздушной тревоги.

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