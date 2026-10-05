Борис Филатов показал своего друга-убийцу, который "всегда на собственной волне"

Городской голова Днепра Борис Филатов поделился на своей странице в соцсетях эмоциональными размышлениями о взрослении своего четырехлапого любимца. Мэр вспомнил, какой крохотной когда-то была его собака по сравнению с нынешними поразительными размерами.

Борис Филатов, мэр Днепра

"Два года назад ты лежал у меня в ладонях", — обратился глава города к своему питомцу. Однако время и особенности породы быстро взяли свое, и маленький щенок превратился в настоящего богатыря: "А сейчас превратился в великана, идеального убийцу, почти под сто килограммов".

Филатов колоритно описал облик пса, сравнив его конечности с атрибутами профессионального спорта. Он отметил, что собака выросла "с лапами-кувалдами, как кулаки у боксера-тяжеловеса".

Несмотря на значительные физические параметры и грозный вид, воспитание большого пса имеет свой специфический характер, описываемый мэром с иронией.

"Ты — собака, которая не знает ни одной команды. Которая даже не хочет их слушать", — с усмешкой констатировал Борис Филатов.

По его словам, характер животного демонстрирует полную самодостаточность, ведь любимцу никому и ничего не нужно доказывать, и у него даже нет привычки лаять на прохожих.

Мэр добавил, что пес всегда находится на собственной волне, просто молча смотрит на весь окружающий мир своими "кровавыми" глазами.

В то же время, за строгим взглядом и огромными габаритами скрывается чрезвычайная преданность и доброта, которую способны разглядеть далеко не все.

"Но не бывает во всем мире более нежной и умной собаки. Потому что это алабай", — подчеркнул Филатов. В завершение своего сообщения он назвал пса своим родным другом и выразил убеждение, что такой особый нрав и теплоту этих гигантов способны понять исключительно единомышленники: "Только владельцы алабаев меня поймут".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что год назад городской глава Днепра Борис Филатов поделился с аудиторией тяжелой для себя новостью — умер его лучший четырехлапый друг, его собака.

