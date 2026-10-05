Борис Филатов показал своего друга-убийцу, который "всегда на собственной волне"

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Недилько Ксения
Городской голова Днепра Борис Филатов поделился на своей странице в соцсетях эмоциональными размышлениями о взрослении своего четырехлапого любимца. Мэр вспомнил, какой крохотной когда-то была его собака по сравнению с нынешними поразительными размерами.
Борис Филатов, мэр Днепра
Филатов колоритно описал облик пса, сравнив его конечности с атрибутами профессионального спорта. Он отметил, что собака выросла "с лапами-кувалдами, как кулаки у боксера-тяжеловеса".
Несмотря на значительные физические параметры и грозный вид, воспитание большого пса имеет свой специфический характер, описываемый мэром с иронией.
По его словам, характер животного демонстрирует полную самодостаточность, ведь любимцу никому и ничего не нужно доказывать, и у него даже нет привычки лаять на прохожих.
Мэр добавил, что пес всегда находится на собственной волне, просто молча смотрит на весь окружающий мир своими "кровавыми" глазами.
В то же время, за строгим взглядом и огромными габаритами скрывается чрезвычайная преданность и доброта, которую способны разглядеть далеко не все.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что год назад городской глава Днепра Борис Филатов поделился с аудиторией тяжелой для себя новостью — умер его лучший четырехлапый друг, его собака.