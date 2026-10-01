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Атака реактивных дронов на Днепр: после мощных взрывов в городе частично исчезли свет и вода

«Результат работы ПВО»: Александр Ганжа прокомментировал утренние взрывы в Днепре и ситуацию на левом берегу

1 октября 2026, 08:56
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Недилько Ксения

Утро в Днепре началось с серии громких взрывов, которые не утихают с самого рассвета. Областной центр оказался под массированным ударом российских беспилотных реактивных летательных аппаратов. Ситуация в городе остается напряженной, а звуки взрывов вызвали серьезную обеспокоенность среди местных жителей.

Атака реактивных дронов на Днепр: после мощных взрывов в городе частично исчезли свет и вода

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Несмотря на панику, глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа поспешил успокоить граждан и объяснил природу громких звуков.

"Взрывы, которые слышат горожане – результат работы ПВО", – сообщил руководитель ОВА. По его словам, украинские защитники неба активно отражают вражеский налет и пытаются устранить все воздушные цели.

Тем не менее, очередной мощный взрыв привел к техническим осложнениям в городской инфраструктуре. Жители многих районов начали жаловаться на нестабильность в сети, а на левом берегу Днепра кое-где полностью прекратилось водоснабжение.

"У некоторых потребителей начал мигать свет", — подтверждают очевидцы событий.

Мониторинговые каналы и коммунальные службы оперативно отреагировали на инцидент, зафиксировав резкие колебания в энергосистеме города. Они призвали днепрян соблюдать максимальную экономию и "временно не пользоваться мощными электроприборами", чтобы избежать более масштабных аварий на подстанциях до полной ликвидации последствий атаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты начали применять новые реактивные шахеды, которые способны плавить прочные металлические конструкции и применяются преимущественно для ударов по высоковольтным ЛЭП, а также металлическим мостам.



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